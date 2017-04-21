Denizli'de Kasa Hırsızları Yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iş yerinden çaldıkları çelik kasayı su kanalına atan 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akhan Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 14 Nisan'da çelik kasa çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.



Zanlıların kimliklerini tespit eden polis, düzenlediği operasyonla şüpheliler C.Y. ile Ö.K'yı gözaltına aldı.



Şüpheliler, ifadelerinde çaldıkları çelik kasayı bir su kanalına attıklarını belirtti.



Zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada da ele geçen ve çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda elektronik eşya sahiplerine teslim edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.



Dolandırıcılar Denizli'de yakalandı



Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde vatandaşlara Avustralya Doları satma bahanesiyle yaklaşık 50 bin lira dolandırdığı öne sürülen 4 kişi, Denizli'de kiraladıkları apartta yakalandı.



Denizli Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde vatandaşları Avusturalya Doları satma bahanesiyle dolandırdıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, şüphelilerin Denizli'de bir apartta kaldığını tespit edince otele operasyon yaptı.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.