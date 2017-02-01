Denizli'de Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu

Denizli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 5 bin 113 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin litre kaçak içki ve namlusu kesilmiş bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara satışı ile içki üretimi yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.



Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 5 bin 113 paket kaçak sigara, 1 çalıntı LCD televizyon ve namlusu kesilmiş ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Bekilli ilçesinde düzenlenen operasyonda da bin 972 litre kaçak şarap ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemelerle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.