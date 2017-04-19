Denizli'de Kaçak Parfüm ve İçki Operasyonu

Denizli'de, kaçak üretilen parfüm ve içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin kaçak parfüm ve içki imalatı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ankara kara yolunda durumundan şüphelenilen bir otomobili durduran ekipler, araç içerisinde yapılan aramada, 47 kaçak parfüm buldu.



Otomobildeki bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin evinde yapılan aramada, kaçak üretildiği anlaşılan değişik markalarda 151 parfüm ve parfüm üretiminde kullanılan 130 parfüm esansı ele geçirdi.



Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İran uyruklu bir kişinin evinde ise içki imalatında kullanılan damıtma düzeneği, 130 litre fermente edildiği değerlendirilen sıvı, 3 litre içki ele geçirildi.



Gözaltına alınan İran uyruklu kişi, sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şubesine teslim edildi.