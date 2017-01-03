Denizli'de Kaçak İçki Operasyonu

Çivril ilçesinde 261 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi ve satışına yönelik faaliyetler kapsamında Işıklı Mahallesi'nde bir büfede kaçak içki satışı yapıldığına yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.



Işıklı Mahallesindeki büfe ile Çivril ilçe merkezinde depo olarak kullanılan adreste yapılan aramada, 237 şişe rakı, 19 şişe votka, 5 şişe viski olmak üzere toplam 261 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.