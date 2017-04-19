Denizli'de Kaçak Akaryakıt ve Parfüm Operasyonu: 5 Gözaltı

Denizli'de sahte içki, parfüm ve akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Denizli'ye kaçak parfüm getirileceği ihbarını alan Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara yolu üzerinde uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 47 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Operasyon kapsamında, şüpheli araçta bulunan kişinin evinde de yapılan aramada ise, değişik markalarda 104 adet parfüm olmak üzere toplam 151 adet kaçak parfüm ve parfüm üretiminde kullanılan çeşitli ağırlıkta ve büyüklükte 130 adet parfüm esansı ele geçirildi.



Sahte içki üretilen adrese de operasyon düzenleyen ekipler İran uyruklu şahsın evinde arama yaptı. Aramada, içki üretiminde kullanılan damıtma düzeneği, 130 litre fermente edildiği değerlendirilen sıvı ve 3 litre alkollü içki ele geçirildi.



Ekipler, Denizli'de kaçak akaryakıt satışı yapan kişilere yönelik ihbar üzerine ise tespit ettikleri bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda, depoda 500 litre, iş yerinde 2 bin 400 litre olmak üzere toplam 2 bin 900 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.



Ele geçirilen kaçak parfüm, akaryakıt ve sahte içki ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. - DENİZLİ