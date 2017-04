Denizli'de İş Dünyası, Ekonomiye Odaklanılmasını İstiyor

DENİZLİ'de iş dünyasının temsilcileri, referandum un geride kalmasıyla birlikte Türkiye'nin gündeminin ekonomi olması gerektiğini vurguladı.



Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, referandum sonucunun Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Ülkenin önemli bir süreci geride bıraktığını vurgulayan Erdoğan, "Türk milleti sandığa giderek tercihini yapmıştır. Her vatandaşımızın, referandum daki tercihi ne olursa olsun, yeni süreçte Türkiye'nin gerek ekonomi gerekse demokrasi ve özgürlükler anlamında daha iyi noktalara ulaşması için el ele vererek çalışacağına yürekten inanıyorum" dedi. Belirsizlik ortamının ortadan kalktığına vurgu yapan Erdoğan, "Artık halkımız tercihini yapmış, ülkenin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yönetilmesi konusunda bir irade ortaya koymuştur. Türkiye yönünü belirlemiş, geleceği görmek artık daha da mümkün olmuştur. Ülkemizin odaklanacağı tek bir nokta vardır; o da güçlü Türkiye hedefidir. Artık tek derdimiz, ekonomi olmalıdır. Halkımızın refah seviyesini daha da yükseltmek olmadır" diye konuştu.



Toplumun tüm kesimleriyle kenetlenmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Referandum geride kalmıştır. Gün birlik olma günüdür. Herkes, bundan sonraki süreçte vatanımız için el ele vermek durumundadır."



'BEKLENTİMİZ EKONOMİYE VE DIŞ İLİŞKİLERE OADAKLANILMASI'



Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ise milletin yüksek bir katılım oranıyla sandığa gidip tercihini yaptığını belirterek, "Şimdi geleceğe odaklanma zamanıdır. Siyasi irade, öncelikle milletin kutuplaşmasını önlemeli ve geleceğimizin kavgaya kurban edilemeyecek kadar önemli olduğu mesajını toplumun tüm kesimlerine vermelidir. Biz sanayiciler olarak her zaman olduğu gibi üretmeye devam edeceğiz. Şu andaki beklentimiz biraz daha ekonomiye ve dış ilişkilere odaklanılmasıdır. Ekonomide çok acil ihtiyaçlarımız bulunmaktadır. Bir süredir siyasi gündemin yoğunluğu nedeniyle ikinci plana itilen ekonomi gündemi yine ilk sıradaki yerini almalı ve makro düzeyde iyileştirme çalışmalarına başlanılmalıdır. Kısa vadede piyasaların herhangi bir sürpriz yaşatmaması en büyük arzumuzdur. Sonrasında ise iş dünyasına vaat edilen tüm destekler ve bürokratik çarkların hızlanmasını sağlayacak tüm düzenlemeler hızlıca hayata geçirilmelidir. İnanıyorum ki sadece sanayicilerin değil, tüm özel sektör temsilcilerinin talepleri bu yöndedir" diye konuştu.



Keçeci, özellikle üretici ihracatçıların Avrupa Birliği ile diyalogların artacağı ve uzlaşmanın merkezde olduğu bir dış politika sürecine ihtiyacı bulunduğunu vurgulayarak, "Özellikle Suriye ve Irak tarafındaki siyasi gerginliğin ekonomiye yansımalarının olumsuz olduğu bu dönemde, daha fazla siyasi gerginlikten kaynaklı ekonomik gerginlik ihtiyacımız olan en son şeydir. Artık yarına odaklanmalı, ortak bir vizyon ve hedef etrafında toplumu birleştirip geleceğe birlikte yürümeliyiz. Geride bıraktığımız bu sandık sürecinin toplumumuzda bir kutuplaşmaya neden olmadan sonuçlanmasını ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



'BELİRSİZLİK ORTAMI GERİDE KALDI'



Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert, seçimlerin demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu belirterek, "Ülkemiz çok önemli bir referandum u geride bıraktı ve halk nihai kararını sandıklara yansıttı. Halkın verdiği karar demokrasilerde elbette ki, en doğru karardır. Türkiye referandum a yüzde 86 oranında rekor denebilecek bir katılım sağlamıştır. Yüksek katılım düzeyi millet iradesinin sonuçlara yansımasını da çok güçlü hale getirmiştir. Aynı zamanda bir belirsizlik ortamının geride kaldığını ifade edebiliriz. Mevcut istikrar ortamı ile birlikte bir dahaki seçimlere kadar hükümetimizden beklentimiz iş dünyasını ve ekonomiyi güçlendirecek adımlara hızlı bir şekilde yenilerini eklemesidir. Türkiye için başlayan yeni dönemin hayırlı olmasını yürekten diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile karar alma ve uygulama süreçlerinin hızlanması ile birçok konuda olduğu gibi ekonomide de mesafe almanın kolaylaşacağına inancımız tamdır" dedi.



