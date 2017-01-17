Denizli'de İnternet Kullanımı

Denizli Yeni Medya Yayıncıları Derneği (YENİMEDYADER) Başkanı Sedat Kurt, Denizli'de internet abone sayısının 517 bin civarında olduğunu bildirdi.



Kurt, yaptığı yazıllı açıklamada, dernek üyeleriyle Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Subaşıoğlu ve GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan'ı ziyaret ettiklerini belirtti.



Bilgi Teknolojileri Kurumu son güncel verilerine göre Denizli'de 115 bin 900'den fazla sabit internet, 441 binden fazla mobil internet kullanıcısı olduğunu bildiren Kurt, ildeki her yüz insandan 57'sinin dolaylı veya doğrudan interneti kullandığını belirtti.