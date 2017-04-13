Denizli'de Hırzıslık Zanlıları Tutuklandı

Denizli'de işyeri ve konuttan hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'nde 4 Nisan'da meydana gelen ikametten ziynet ve para çalınması olayı ile ilgili Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Olayın şüphelilerinin il dışından Denizli'ye gelerek kapıları kartla açarak hırsızlık yaptıkları belirlenen C.F. ile S.İ'nin izini Aydın ili Nazilli ilçesinde bulan polis operasyon yaptı.



Şüpheliler gözaltına alındı.



Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bir iş yerinden 7 Nisan'da ses sistemlerini çaldığı belirlenen F.A ile A.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikametinde ele geçirilen ses sistemi sahibine teslim edildi.



Her iki olayın şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.