Denizli'de Hırsızlık Operasyonu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evdeki çelik kasadan 400 bin liralık para ve ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.



Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 10 gün önce Karaman Mahallesi'ndeki bir evde bulunan çelik kasadan yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası ve paranın çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.



Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada, çalınan paralarla 2 tabanca, tabancalara ait mermi, uyuşturucu madde ele geçirildi. Ziynet eşyaları ise bulunamadı.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 3 şüpheli şahıs tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kasanın içinde 30 bin dolar, 90 bin lira, 29 bilezik, 3 set takımı, 100 çeyrek altın, 2 beşibirlik ve 9 hediyelik bilezik olduğu öğrenildi.