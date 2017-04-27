Denizli'de Hırsızlığa 2 Tutuklama

DENİZLİ'de işyerlerinden inşaat malzemeleri çaldıkları belirlenen 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.



Denizli'de girdikleri işyerlerinden matkap ve spiral başta olmak üzere çeşitli inşaat ve el aletleri çalan 2 kişi yakalandı. 22 Mayıs'ta Zeytinköy Mahallesi'nde bir marketin deposuna giren, çay ve çeşitli gıda maddeleri çalan S.A ve F.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalar sonucunda ise çalıntı olduğu tespit edilen inşaat ve gıda malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



- Denizli