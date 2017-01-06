Denizli'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Tavas'da gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan 23 öğrenci taburcu edildi.



Alınan bilgiye göre, Tavas İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'nda kalan 23 öğrenci, yemekten sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetiyle Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Öğrencilerin kan tahlillerinde zehirlenmeye rastlanmazken, pansiyonda öğrencilere akşam verilen yemeklerden incelemek üzere örnek alındığı öğrenildi.