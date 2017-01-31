Denizli'de Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir-Antalya Karayolu Denizli girişinde oluşturulan uygulama noktalarında geniş çaplı asayiş ve huzur uygulaması yapıldı. Uygulamaya Asayiş KOM, Narkotik ve Trafik ekipleri katıldı.



Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, KOM, Narkotik ve Trafik ekiplerinin katıldığı geniş çaplı bir asayiş uygulaması yapıldı. İzmir-Antalya Karayolu Denizli girişinde ekipler, araçlarda ve sürücülerin üstlerinde aramalar yaparken, narkotik ekipleri, dedektör köpeklerle bazı araçlarda uyuşturucu araması yapıldı.



Polis ekipleri, genel asayişin, huzur ve güvenin sağlanması, kamu düzeninin korunması, şüpheli araçların durdurularak gerekenin yapılması amacıyla belirlenen noktada, araçları tek tek durdurarak didik didik arama yaptı. Araçları durdurulan vatandaşlar aşağı indirilerek kimlikleri alınıp Genel Bilgi Taraması yapıldı. Uygulama sırasında polis güvenliği elden bırakmayarak, özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla görev aldı. Yaklaşık 100 polisin yer aldığı uygulama 3 saat sürdü.



Uygulamanın ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilirken, vatandaşların huzur ve güvenliği için benzer uygulama ve çalışmaların kent genelinde sürdürüleceği ifade edildi. - DENİZLİ