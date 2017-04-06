Denizli'de Gasp ve Kapkaç Zanlısı Yakalandı

Denizli'de hakkında hapis cezası bulunan gasp ve kapkaç zanlısı 1 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde 31 Mart'ta bir kadının 140 lirasının silahlı bir kişi tarafından gasp edilmesi ile Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'nde 3 Nisan'da meydana gelen iki ayrı kapkaç olayı hakkında Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı.



Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki Taylan S'nin gasp suçundan 9 yıl 6 ay 13 gün hapis cezasıyla aranması olduğu tespit edildi.



Oyuncak tabancayla gasp ve 2 ayrı kapkaç olayına karıştığı belirtilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.