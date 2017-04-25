Denizli'de Fetö/pdy Operasyonu

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü gözaltına alındı.

Denizli'de Fetö/pdy Operasyonu

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İlçe Milli Eğitim Müdürü T.T, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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