Denizli'de Fetö/pdy Operasyonu
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü gözaltına alındı.
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İlçe Milli Eğitim Müdürü T.T, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.