Denizli'de Fetö/pdy Operasyonu

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütünün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 memurdan 13'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla İl Sağlık Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Dairesinde çalışan 14 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si kadın 13 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.