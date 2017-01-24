Denizli'de Fetö/pdy Davası

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına 2014'te bağımsız aday olan avukat Muhammed İkbal Çil ile Eksen Hukuk Derneği üyelerinin de bulunduğu 9'u tutuklu 11 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.



Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar, yakınları ve avukatlar katıldı. "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan sanıkların kimlik tespitlerinin ardından iddianamenin özeti okundu.



Daha sonra savunmalara geçilen duruşmada sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmedi.



Tutusuz sanıklardan Ersan Teke, savunmasında FETÖ üyesi olmadığını, "ByLock"la ilgisinin olmadığını belirterek, "ByLock'u gazetelerden duydum. Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait televizyon kanalı izlemiyorum. Eksen Hukuk Derneğine üç kez gittim birincisi açılışında, ikincisi kahvaltıya, üçüncüsü ise yer değiştirmelerinden dolayı gittim. Hiçbir toplantısına katılmadım. Bir ara gelip sadece imza attırıyorlardı." dedi.



2014'teki yerel seçimlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday olan tutuklu avukatlardan Muhammed İkbal Çil de "ByLock" programını indirmediğini, kullanmadığını, bunun ne olduğunun belli olmadığını savundu.



Hakkındaki suçlamaların BİMER üzerinden yapılan asılsız ihbara dayandığını ileri süren Çil, şöyle konuştu:



"Ben derneğe meslek faaliyetler nedeni ile üye oldum. Büyükşehir belediye başkanlığına, reklam yapmak, müşteri portföyü oluşturmak için aday oldum. Ancak yakınlarımdan oy aldım, 280 civarında. Örgüt üyesi olsaydım daha fazla alırdım. Örgütle ilgili herhangi bir eylemde bulunmadım. Güneydoğu'da PKK terör örgütü baskı, şiddet, cebirle kişilerin özgürlüklerini kısıtlayarak, kepenk kapattırarak eylemde bulunuyor. Benim böyle bir eylemim olmadı."



Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verdi.