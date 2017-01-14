Denizli'de Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Denizli'nin Çivril ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda örgütün haberleşme programı kullandıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.



Çivril ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda N.Z., M.K., U.Y., S.V., M.D. ve S.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin evlerinde aramalar yaptı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasından sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi. - DENİZLİ