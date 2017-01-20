Denizli'de Fetö'nün Okullarına Yönelik Dava

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan 13 özel okul ve bir bakımevinin yetkilileri ile bazı çalışanlarından oluşan 13'ü tutuklu 50 sanık hakkında açılan davanın 4 gün süren duruşmasında, bir kişinin tahliyesine karar verildi.



Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen davanın duruşmasında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan 10'u tutuklu 31 sanık ile avukatları hazır bulundu.



Duruşmanın 4. gününde avukatlardan sanıklarla ilgili son savunmalarını ve taleplerini alan mahkeme heyeti, duruşmaya bir süre ara verdi ve 40 maddelik kararı açıkladı.



1 doların niteliğinin araştırılması konusundaki talebi reddetti



Bütün sanıkların maaş hesapları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına, bu hususta Türkiye Bankalar Birliği ile ilgili banka ve şubesine müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, "bütün sanıkların araç kayıtları üzerine konulan tedbir kararının kaldırılmasını, bir kısım sanık müdafilerinin sanıklarla ilgili yapılan aramalarda ele geçirilen 1 ABD dolarının niteliğinin araştırılması hususundaki talebinin reddini, bazı sanıklarla ilgili telefon haklarına ilişkin cep telefonu operatörlerinden sözleşme asıllarının istenmesini, internet aboneliklerinin kimin üzerine kayıtlı olduğunun tespitini" kararlaştırdı.



Mahkeme, "Dosyamızın bazı sanıklar yönünden mahkememizin 2016/388 esas sayılı dosyasıyla birleştirilmesine yönelik talebin bu aşamada reddine, bir kısım sanık müdafileri tarafından dinlenilmesi talep edilmiş olan diğer tanıkların dinlenilmesi taleplerinin gerekçesi nazara alınarak dosyaya katkı sağlamayacağından reddine karar verilmiştir." hükmünde bulundu.



Diğer tanıkların dinlenilmesi



Gizli tanık Yılmaz ile diğer tanıkların dinlenilmesi hususunda gerekli işlemin yapılmasını karara bağlayan mahkeme, "haklarında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalama kararının devamına ve infazının uygulanmasına" karar verdi.



Mahkeme, sanıklar "Cem Altay, Gülten Tecimen, Gündüz Duran, Habib Çetinkaya, İsmail Tecimen, Mestan Çetin, Muhammet Dolukan, Ramazan Kılınç ve Şeyma Karademir hakkındaki adli kontrol uygulamalarının kaldırılması ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirinin konulmasını, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına yönelik taleplerin şimdilik reddini" kararlaştırdı.



İbrahim Metli'nin tahliyesini, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse salıverilmesini, adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını kararlaştıran mahkeme, tutuklu sanıklar Ali Dağdaş, Aydın Cankılıç, Halil Kayhan, İmam Azam Kaya, İsmail Yılmazoğlu, İsmet Kalkan, Metin Aktürk, Muhammed Yıldız, Recep Ali Yalçın, Turgay Karabacak ve Yıldıray Özsoy hakkında, atılı suçların işlendiği yönündeki kuvvetli şüphenin varlığı, yakalanış şekilleri, delillerin etkilenmesi ve kaçma şüphesinden dolayı tutukluluklarının devamına hükmetti.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılan 13 özel okul ve bir bakımevinin yetkilileri ile bazı çalışanlarından oluşan 13'ü tutuklu 50 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla açılan davada, sanıklar hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.