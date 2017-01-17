Denizli'de Fetö'nün Okullarına Yönelik Dava

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan 13 özel okul ve bir bakımevinin yetkilileri ile bazı çalışanlarından oluşan 14'ü tutuklu 50 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.



Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen davanın ilk duruşmasına 14'ü tutuklu 31 sanık katıldı. "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla yargılanan sanıklarını kimlik tespitlerinin ardından iddianamenin özeti okundu.



Daha sonra savunmalara geçilen duruşmada sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmedi.



Tutuksuz sanıklardan kapatılan özel okulun müdürü Muhammet Dolukan, savunmasında müdürlük yaptığı okulda Denizli'nin önemli isimlerinin çocuklarının da eğitim aldığını, okulun yapılan denetimlerden geçtiğini ifade etti.



Şirket kurucularından Mehmet Hilmi Yavaşlar, Türkiye'deki eğitim-öğretim hayatına katkı vermeye çalıştıklarını ileri sürdü.



Aynı şirketin ortaklarından Ali Dağdaş da okullardan elde ettikleri gelirleri tekrar yatırıma dönüştürdüklerini ve okul sayılarını artırdıklarını ileri sürerek, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.



Sanıkların savunmalarına yarın devam edilecek.