Denizli'de Fetö'nün Okullarına Yönelik Dava

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan 13 özel okul ve bir bakımevinin yetkilileri ile bazı çalışanlarından oluşan 9'u tutuklu 50 şüpheli hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın yapılacak.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, milli güvenliğe tehlike oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatlı olduğu değerlendirilen kurum ve kuruluşlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Özel Serhat Eğitim AŞ ve Çağlar Özel Eğitim AŞ bünyesindeki kapatılan 13 okul ile bir bakımevinin sahibi, ortağı, yöneticisi, sorumlusu ve bazı çalışanlarından oluşan 9'u tutuklu 50 şüpheli hakkında açılan davanın duruşması, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülecek.



Şüpheliler "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla yargılanacak.