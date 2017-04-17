Denizli'de Fetö'nün Emniyet Yapılanmasına Yönelik Dava Başladı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) emniyetteki örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 44 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.



Denizli'de aralarında üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu FETÖ/PDY'nin emniyet örgütlenmesi içindeki kişilerin yargılandığı davanın birinci duruşması başladı. EGS Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın birinci duruşmasında 12'si tutuksuz, 32'si tutuklu toplam 44 sanık yargılanıyor. Duruşmada kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi.



3 kişinin firarda olduğu davada sanıklar arasında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları ileri sürülen dönemin Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü S.E., Tavas Emniyet Amiri O.Ç., Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Komiser N.S., Komiser Yardımcısı Ö.U., 4. Sınıf Emniyet Müdürü G.K., 3. Sınıf Emniyet Müdürü R.K., Güney İlçe Emniyet Amiri B.S. gibi isimler yer alıyor. Savunmaları alınan sanıklardan Güney İlçe Emniyet Amiri B.S., hakkındaki suçlamaları reddetti. Örgütün haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ileri sürülen B.S., darbe gecesi bir akraba düğünü için İzmir'de olduğunu, darbe girişimini burada öğrendiğini ileri sürdü. Darbe girişimini öğrendikten hemen sonra Güney ilçesine döndüğünü belirten B.S., ilçede olağanüstü bir durumun yaşanmadığını kaydetti. - DENİZLİ