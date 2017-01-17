Denizli'de Fetö'nün Eğitim Yapılanmasına Yönelik Dava Başladı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) eğitim, dershane ve okul yapılanması kapsamında yürütülen soruşturmada 50 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.



Denizli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan özel sağlık, eğitim, öğrenci yurdu, vakıf, dernek, sendika, federasyon ve konfederasyonda görev yapan 50 şüpheli hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın ilk duruşması başladı. Soruşturma kapsamında terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen özel sağlık kurum ve kuruluşları, özel eğitim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıf ve dernekler ile bunların iktisadi işletmeleri, vakıf yükseköğretim kurumları, sendika, federasyon ve konfederasyonların kapatılmasına karar verilen kurumlarda çalışanlar yargılanacak.



Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, sanıkların kimlik tespiti ile başladı. Duruşma salonuna önce sanıklar ve avukatları, daha sonra da sanık yakınları alındı. Duruşma salonuna alınan sanık yakınları tek tek aranarak, kontrolden geçildi. Davada, 50 sanık Türk Ceza Kanunu'nun 314'üncü maddesine göre, terör örgütü üyeliğinden yargılanacak. - DENİZLİ