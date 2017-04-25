Denizli'de Fetö'nün Cezaevi Yapılanmasına Yönelik Dava

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ceza infaz kurumları içerisindeki yapılanmasına yönelik 15'i tutuklu 29 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.



Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki salonda görülmeye başlanan davanın duruşmasına, sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.



Kimlik tespiti ve mahkeme başkanının iddianameyi okumasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.



Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru, sosyolog, öğretmen, katip, baş memur, teknisyen, şoför ile idari memur olarak çalışan ve meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklardan bazıları İzmir, Burdur ve Aydın'dan duruşmaya getirildi. Bazı sanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yaptı.



Tutuklu sanıklardan Pembe Leyla O, İzmir'in Menemen ilçesinde 2010 yılında bir ay örgüte ait bir öğrenci yurdunda çalıştığını söyledi.



Örgüte ait yurtta ilk olarak öğrenci kayıtları ve giriş çıkışlara baktığını, daha sonra bulaşık ve temizlik işleriyle de ilgilendiğini dile getiren Pembe Leyla O, "Denizli'de öğretmenlik formasyonu başvurum kabul edilmişti, oradan da gelip gitmeme izin verilmediği için Denizli'ye geldim. Burada öğretmenlik formasyonu aldım. Honaz'da öğretmenlik yaptım. 2013'te KPSS sınavı ile Denizli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde sosyolog olarak çalışmaya başladım." diye konuştu.



Hakkındaki suçlamaları reddeden Pembe Leyla O, "Üzerime kayıtlı birçok telefon hattı var. Kesinlikle 'ByLock' kullanmadım, böyle şey bilmiyorum. Cezaevinde öğrendim." diye savunma yaptı.



Duruşmaya yarın sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.