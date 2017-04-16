Denizli'de 'Evet' Diyenler Meydanda Kutlama Yaptı
Denizli'de 'evet' diyenler meydanda kutlama yaptıDENİZLİ'de referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık bin kişi Delikliçınar Meydanı'nda toplanarak, Türkiye genelinde çıkan 'evet' oylarınıcoşkuyla kutladı.
Denizli'de 'evet' diyenler meydanda kutlama yaptı
DENİZLİ'de referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık bin kişi Delikliçınar Meydanı'nda toplanarak, Türkiye genelinde çıkan 'evet' oylarını
coşkuyla kutladı. Meydanda toplanan 'evet' oyu kullanan vatandaşlar, Türk bayrakları sallayıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sloganları attı, otomobilleriyle konvoy oluşturdu. Kalabalık, Başbakan Binali Yıldırım ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev sinevizyondan izledi. Meydana AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan'da geldi. İki vekil vatandaşlarla birlikte kutlamalara katıldı.