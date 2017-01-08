Denizli'de Ev Yangınları: 2 Ölü

Denizli'nin Merkezefendi ve Babadağ ilçelerinde meydana gelen ev yangınlarında iki kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesine bağlı Merkezefendi Mahallesinde Nazmi Çimentepe'nin (77) yalnız yaşadığı tek katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.



Yangın esnasında içeride bulunan Nazmi Çimentepe'nin yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.



Çimentepe'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken polis, sobadan sıçrayan kıvılcımın sebep olduğu tahmin ediliyor.



Yaşlı kadın yanarak öldü



Babadağ ilçesine bağlı Kelleci Mahallesi'nde Ümmü Cesur'un (81) evinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, evde yalnız yaşayan Ümmü Cesur'un yanmış cesedi bulundu.



Gece ısınmak için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımla evinde yanan Cesur'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Her iki olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.