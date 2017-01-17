Denizli'de Ev Yangını

Çal ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak olduğu belirtilen bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesi'nde Mustafa Hayta'nın (61) çatısında çıkan yangını gören komşuları itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmesine rağmen alzaymır hastası ve yatalak olduğu bildirilen Mustafa Hayta hayatını kaybetti.



Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği bildirildi.