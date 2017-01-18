Denizli ve ilçelerinde 20-22 Ocak'ta şebeke bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintilerinin olacağı bildirildi.
ADM Elektrik Dağıtım'dan yapılan yazılı açıklamada, il genelinde programlı elektrik kesintilerine gidileceği belirtildi.
Açıklamaya göre yapılacak kesintiler şöyle olacak:
20 Ocak Cuma: Saat 10.00-15.00 arası Honaz'ın Kocabaş Mahallesi ile Ankara Asfaltı Çetin Petrol ve çevresi.
Saat 09.30-14.30 arası Merkezefendi ilçesinde Alpaslan Mahallesi, Hüdai Oral, Alpaslan, Şehit Rıza Can caddelerinin bir kısmı ile 4058, 5012, 5015, 5045, 5050, 5061, 5062, 5075, 5500-5509 sokaklar ve bağlı ara sokaklar.
20-21 Ocak Saat 10.00-15.00 arasında, Honaz Karateke Mahallesi ile Sarayköy Sığma Mahallesi, Çaybaşı ve Gündoğdu caddelerinin tamamı ve bağlı ara sokaklar.
21 Ocak Cumartesi günü saat 9.00-14.00 arası Merkezefendi Gerzele Mahallesi, Mustafa Kemal Aykurt, Yavuz Sultan Selim, Hakkı Dereköylü caddelerinin bir kısmı ile 509, 511, 513, 515, 520, 521, 522 sokaklar ve bağlı ara sokaklar.
21-22 Ocak saat 09.00-14.00 arası Çivril Yukarı Mahallesi
22 Ocak Pazar günü saat 10.00-15.00 arasında Sarayköy, Bala Mahallesi, Park caddesinin tamamı ve bağlı ara sokaklar.
Saat 09.00-14.00 arasında Merkezefendi Gümüşçay Mahallesi, Çiğdem, Fabrika, Namık Kemal, Alpaslan caddelerinin bir kısmı ile 4192, 4195, 4196, 4197, 4201, 4202 sokaklar ve bağlı ara sokaklar.
Saat 09.30-14.30 arasında Merkezefendi Kayalar Mahallesi, Stat, Şemikler caddelerinin bir kısmı ile 2518, 2519, 2521, 2522,
2524, 2526, 2529, 3025, 3067, 3071, 3075 sokaklar ve bağlı ara sokaklar.
Denizli'de Elektrik Kesintisi Yaşanacak
Denizli ve ilçelerinde 20-22 Ocak'ta şebeke bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintilerinin olacağı bildirildi.
Denizli ve ilçelerinde 20-22 Ocak'ta şebeke bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintilerinin olacağı bildirildi.