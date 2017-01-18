Denizli'de Elektrik Kesintisi Yaşanacak

Denizli ve ilçelerinde 20-22 Ocak'ta şebeke bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintilerinin olacağı bildirildi.



ADM Elektrik Dağıtım'dan yapılan yazılı açıklamada, il genelinde programlı elektrik kesintilerine gidileceği belirtildi.



Açıklamaya göre yapılacak kesintiler şöyle olacak:



20 Ocak Cuma: Saat 10.00-15.00 arası Honaz'ın Kocabaş Mahallesi ile Ankara Asfaltı Çetin Petrol ve çevresi.



Saat 09.30-14.30 arası Merkezefendi ilçesinde Alpaslan Mahallesi, Hüdai Oral, Alpaslan, Şehit Rıza Can caddelerinin bir kısmı ile 4058, 5012, 5015, 5045, 5050, 5061, 5062, 5075, 5500-5509 sokaklar ve bağlı ara sokaklar.



20-21 Ocak Saat 10.00-15.00 arasında, Honaz Karateke Mahallesi ile Sarayköy Sığma Mahallesi, Çaybaşı ve Gündoğdu caddelerinin tamamı ve bağlı ara sokaklar.



21 Ocak Cumartesi günü saat 9.00-14.00 arası Merkezefendi Gerzele Mahallesi, Mustafa Kemal Aykurt, Yavuz Sultan Selim, Hakkı Dereköylü caddelerinin bir kısmı ile 509, 511, 513, 515, 520, 521, 522 sokaklar ve bağlı ara sokaklar.



21-22 Ocak saat 09.00-14.00 arası Çivril Yukarı Mahallesi



22 Ocak Pazar günü saat 10.00-15.00 arasında Sarayköy, Bala Mahallesi, Park caddesinin tamamı ve bağlı ara sokaklar.



Saat 09.00-14.00 arasında Merkezefendi Gümüşçay Mahallesi, Çiğdem, Fabrika, Namık Kemal, Alpaslan caddelerinin bir kısmı ile 4192, 4195, 4196, 4197, 4201, 4202 sokaklar ve bağlı ara sokaklar.



Saat 09.30-14.30 arasında Merkezefendi Kayalar Mahallesi, Stat, Şemikler caddelerinin bir kısmı ile 2518, 2519, 2521, 2522,

2524, 2526, 2529, 3025, 3067, 3071, 3075 sokaklar ve bağlı ara sokaklar.