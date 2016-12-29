Denizli'de Eğitime Kar Engeli

Denizli'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.



Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, "Devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz Serinhisar, Çameli, Babadağ, Güney ve Acıpayam ilçelerinde okullar 30 Aralık Cuma günü bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca Pamukkale ilçesi sınırları içerisindeki taşımalı öğrenciler kar yağışı ve aşırı buzlanmaya karşı 30 Aralık Cuma günü bir gün izinli sayılacaktır. Çardak ilçemiz Söğüt ve Gemiş mahallerimizdeki okullarımız yoğun kar yağışı nedeni ile 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca Çardak sınırları içerisindeki taşımalı öğrenciler kar yağışı ve buzlanmaya karşı 30 Aralık Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır." denildi.