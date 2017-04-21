Denizli'de, Dolandırıcılığa 4 Gözaltı

AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı İlçesi'nde bir kişiyi Avustralya doları satma bahanesiyle 50 bin lira dolandırdiği iddia edilen 4 kişi, Denizli'de yakalandı.

Denizli'de, Dolandırıcılığa 4 Gözaltı

AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı İlçesi'nde bir kişiyi Avustralya doları satma bahanesiyle 50 bin lira dolandırdiği iddia edilen 4 kişi, Denizli'de yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçesi'nde geçen 17 Nisan'da bir kişiyi Avustralya doları satma bahanesiyle 50 bin lira dolandıran 4 kişi, Denizli'de yakalandı. Şüphelilerin kente giriş yaptığını tespit eden polis, 4 kişiyi, kent merkezinde kiraladıkları bir apartta, dolandırdıkları paralarla birlikte gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Denizli

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