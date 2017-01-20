Denizli'de Dolandırıcılara Suçüstü

Denizli'de kendilerini polis-savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, suçüstü yakalandı.



Denizli'de 9 ve 17 Ocak tarihlerinde vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, kimlik bilgilerinin çeşitli terör örgütleri tarafından kullanıldığını, şüpheli şahısları yakalamak için bankadaki paralarını ya da evlerinde bulunan ziynet eşyalarını kedilerine vermesini istedi. Görüştükleri kişileri telefonda sürekli konuşturmak ve yönlendirmek suretiyle belirttikleri yere poşet içerisinde ziynet eşyalarını, paralarını bıraktırmaya çalışan şüpheliler bazılarını da korkutarak bankaya yönlendirdi.



Vatandaşların polisle irtibata geçmesinin ardından yapılan çalışmalarda 8 şüpheli yakalanırken 4'ü adli mercilerce tutuklandı. Şüphelilerin karışmış oldukları toplam 11 olay aydınlatılırken yine şüphelilerden elde edilen çeşitli ziynet eşyaları, 13 bin 160 Euro ve 2 bin 885 TL para ile çeşitli ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi. - ANTALYA