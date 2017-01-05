Denizli'de Doğalgaz Sistemine Yakın Mesafedeki Trafo Tedirgin Ediyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir binanın altındaki 3 yüksek gerilim çıkışlı trafo, binada yaşayanları tedirgin ediyor. Mahkeme kararı olmasına rağmen trafonun kaldırılmadığını öne süren vatandaşlar, büyük bir tehditle karşı karşıya olduklarını söyledi. Elektrik şirketinden yapılan açıklamada ise trafonun, 2017 yılı yatırım planlamaları dahilinde bulunduğu ve uygun bir noktaya taşınacağı bildirildi.



Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesinde bulunan Manolya Sitesinin altında 1990 yılından beri yer alan 3 yüksek gerilim kablolu ve 15,80 kilowatlık trafo binada yaşayan vatandaşları korkutuyor. Bina sakinleri, Denizli 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin kararına rağmen, yüksek gerilimli kablo ve trafonun halen kaldırılmamasına tepki gösteriyor.



1989 yılında eski vali konağının bahçesine kurulması gereken trafo ve yüksek gerilim hatlarının, dönemin bayındırlık müdürünün girişimleriyle inşaat halinde bulunan Manolya Sitesi B blokun altına yerleştirildiği ileri sürüldü. O günden bu yana rahatsız olan ve tepki gösteren site sakinleri, 10 yıl öce konuyu mahkemeye taşıdı. Denizli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi trafonun kaldırılması yönünde karar verdi. 2014'te temyizden dönen karar, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Başkanlığı tarafından davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümleneceği gerekçesiyle, görevsizlik kararı verilerek, dosya Denizli 1.Sulh Hukuk Mahkemesine gönderildi.



Trafonun kaldırılması yönünde hüküm verildi



Davanın peşini bırakmayan site adına davacı Bayram Pekdemir, davayı Denizli 1.Sulh Hukuk Mahkemesine taşıdı ve mahkemeden 8 Eylül 2016 tarihinde çıkan son kararda, yüksek gerilim hatları ve trafonun kaldırılması yönünde hüküm verildi. Mahkemenin verdiği gerekçeli karar ve bilirkişi raporunda yer alan bilgilere göre, 45 metrekarelik alan kurulan trafo ve yüksek gerilim hatlarına kat sakinlerinin sözleşme gereği katlanmak zorunda olmadığı, trafo ve yüksek gerilim hatlarının gücü itibariyle kısa devre yapması halinde yanma, yakma, patlama riskinin bulunduğu belirtildi. Kararın devamında, trafonun binanın doğalgaz sistemini çok yakınında olduğu, herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde doğalgaz sisteminin patlayabileceği, bundan sadece site sakinleri değil, civarda bulunan binaların da büyük zarar göreceği, site sakinlerini tehlikeye karşı maruz bırakmanın adalete uygun olamayacağı belirtildi.



"Hukukun kurallarının işlemesi gerektiğini düşünüyorum"



Yüksek gerilim hatları ile trafonun derhal kaldırılmasını isteyen Pekdemir, "Burada mahkeme kararının belirtildiği üzere, yanma riski çok büyük, burada doğalgaz sistemine yakın olması nedeniyle patlaması halinde, A,B,C üç bloğun yerinden uçacağı gibi, bu mahallenin tamamına zarar vereceği şeklinde bir görüş var. Neticede burada insanlar ölmek istemiyor, biz kendi evimizde bu şekilde ölmek istemiyoruz. Bunların bizimle bağlantısı da yok, karşımızda boş yerler var. Arkada boş yer var, şuan vali konağı buradan taşındı. Boş burası, zaten mahkeme de, bunun taşınma bedelini ne olduğunu, bunun taşınma sökme bedelini yasal olarak belirlemiş. Türkiye hukuk devleti olduğuna göre, hukukun kurallarının işlemesi gerektiğini düşünüyorum. Son derece tehlikelidir. Görevlilerimizin buna el koyması lazım" ifadelerini kaydetti.



Davanın yaklaşık 10 yıldır temyiz, yargı, şeklinde sürdüğünü kaydeden Pekdemir, taşınma bedelinin 130 bin TL olduğunu belirtti. Pekdemir, "İnsanlar öldükten sonra mı, bu temyiz kararı uygulanacak. Mahkeme bu kararı vermiş, insanların temyiz hakkı vardır ama insanların ölme hakkı yoktur. Ben öldükten sonra bu karar uygulanmış, uygulanmamış çok önemli değil. Ben sayın yetkililerden bu müdahalenin yapılmasını istiyorum" dedi.



"Riskli olduğu için bu trafodan çekiniyoruz"



Mahkemeden kaldırılması yönünde karar çıkmasına rağmen, olumlu bir gelişmenin olmadığını belirten site sakin 70 yaşındaki Veli Parlar, "Bu binanın kuruluşundan beri burada oturuyorum. Riskli olduğu için bu trafodan çekiniyoruz. Bu trafo aslında valilik konağı binasının köşesine yapılacaktı. Ona göre tesisatlar döşendi, bizim tesisatlar oraya gitti. Dönemin bayındırlık müdürü, trafonun valilik için tehlike olacağını söyleyince, bizim sitenin altını öneriyor. Dönemin TEK müdürü 'hayır burada olmaz' demesine rağmen sistem bizim binanın altına kuruluyor. Zaten tesisatın döşendiğini, oradaki tesisat site altına getiriliyor. Yoksa oraya kurulacaktı. Şimdi 36 daire var burada, 36'sı da dolu, kuruluş aşamasında site inşaattaydı, tam bitmemişti. Ama trafo kurulduktan sonra 36 daire devamlı burada oturuyor. Sitenin altından da dükkanlar var. İlk mahkeme, 7 sene önce neticelendi. Olmadı tekrar mahkemeye verdik, karar çıktı" diye konuştu.



Yaklaşık 150 kişinin sitede oturduğunu belirten Parlar, "Ölüm tehlikesinde yatıyoruz. İşte Adana'daki olayları görüyoruz. Öyle bir patlama falan olursa, hepsi bitişik bu kadar site ne yapacak. Böyle bir risk var, bir tehlike anında hepimiz ölürüz. Bütün mahalle etkilenir, arkamızdaki binalar etkilenir" ifadelerini kullandı.



Konuyla ilgili olarak elektrik şirketinden yapılan açıklamada ise, söz konusu bina içinde yer alan trafonun, 2017 yılı yatırım planlamaları dahilinde bulunduğu ve uygun bir noktaya taşınacağı bildirildi. - DENİZLİ