Denizli'de Çevik Kuvvet Minibüsü ile Otomobilin Çarpıştığı Kaza

Denizli'de çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polisleri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Ramazan Akçadağ (25), tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.



Şehit polisin naaşının Denizli Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye uğurlanacağı öğrenildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polisleri taşıyan 20 BFV 29 plakalı minibüs, 31 Mart'ta Yenişehir Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki kavşakta, Reyhan Ersan idaresindeki 20 BH 340 plakalı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait otomobille çarpışmış, kazada 8'si polis memuru 10 kişi yaralanmıştı.