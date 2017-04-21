Denizli'de Bylock'tan 10 Tutuklama

DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı ve örgütün okullarında da öğretmenlik ve muhasebecilik yaptığı belirtilen 3'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların tamamı tutuklandı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik geçen salı günü operasyon yaptı. Aynı zamanda örgüte ait okullarda öğretmenlik ve muhasebecilik yaptığı belirtilen 3'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı.



Bugün adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı. Zanlılar cezaevine götürülürken, yakınları gözyaşı döküp el salladı. - Denizli