Denizli'de Barajlardaki Doluluk Oranı Arttı

Denizli'nin içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranının, son iki ay içerisinde etkili olan yağmur ve kar yağışları ile yüzde 11 ile yüzde 98 arasında arttığı bildirildi.



Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, son iki ay içinde etkili olan yağmur ve kar yağışlarının bereketi de beraberinde getirdiği, özellikle aralık ve ocak aylarında etkili olan yoğun kar yağışları ve yağmurun, Denizli'deki baraj ve göletleri olumlu etkilediği belirtildi.



Denizli'nin içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranlarının yüzde 11 ile yüzde 98 arasında arttığına işaret edilen açıklamada, Tavas Göleti'nin doluluk oranının yüzde 11 olduğu kaydedildi.



DSİ tarafından yapılan ölçümler sonucu Denizli'de bulunan 8 baraj ve göletteki su rezervlerinin arttığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Artış oranı en fazla olan Buldan ilçemiz Yenicekent Mahallesi'ndeki Cindere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 98. İl merkezinde bulunan Gökpınar Barajı'nda ise doluluk oranının yüzde 50 oranında olduğu belirlendi. Son 50 yıl ortalaması 90 mm olan ocak ayı toplam yağışının, 31 Ocak itibarıyla 160,9 mm olduğu belirtildi. Bunun sonucu olarak, sulama sezonundan sonra son yağışlarla birlikte toplam depolama hacmi 167,27 milyon metreküp artarak 774,40 milyon metrekübe ulaştığı belirtildi."