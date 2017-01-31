Denizli'de asayiş uygulaması



DENİZLİ'de, kent girişine kurulan kontrol noktasında polisin yaptığı asayiş uygulamasında araçlar ve sürücüler narkotik köpeği Çakır'ında katılımıyla denetlendi.



Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Trafik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri tarafından trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. 100 polisin katılımıyla yapılan uygulamada, Denizli kent merkezi girişinde kurulan kontrol noktası oluşturuldu. İzmir istikametinden gelip Antalya istikametine giden araçlara ve şahıslara arama yapıldı. Trafikte asayiş uygulamasında polis ekipleri durdurdukları araçlardaki kişilere üst araması ve kimlik sorgulaması yaptı. Ayrıca araçların trafiğe uygun olup olmadıkları da denetlendi. Yaklaşık 3 saat boyunca devam eden denetimlerde narkotik polis köpeği Çakır'ın da katılımıyla durdurulan araçlar didik didik arandı.