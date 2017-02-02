Denizli'de Asayiş Olayları

Denizli'de iki silahlı yağma ve 21 hırsızlık zanlısı 31 kişi yakalandı, 16 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Denizli il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Ocak'ta Hürriyet Caddesindeki bir marketten gerçekleşen silahlı yağma ile Fatih Mahallesindeki bir marketten 30 Ocak'ta gerçekleştirilen silahlı yağma olayı hakkında inceleme başlattı.



Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, Hürriyet Caddesindeki gasp olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen R.T (21), M.K (27), E.K (19), T.Ö (27), U.A (19), H.P (23) ve S.Ö (20) ile Fatih Mahallesindeki bir marketten silahlı yağma olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen S.Ö (23), K.B(23) ve R.E 22) gözaltına alındı.



Zanlılarla birlikte silahlı yağma olaylarında kullanılan 2 kuru sıkı tabanca ile yağmaya konu malzeme ve paralar ele geçirildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan gasp zanlıları adliyeye sevk edildi. Hürriyet Caddesindeki olayı gerçekleştirdiği iddia edilen E.K (19) ve S.Ö (20) ile Fatih Mahallesindeki marketteki gasp olayını gerçekleştirdiği öne sürülen S.Ö (23), K.B (23) ve R.E 22 tutuklandı.



Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar neticesinde, çeşitli tarihlerde meydana gelen 21 kamu kurumu, ikamet ve iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili il genelinde 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 21 kişi yakalandı.



Operasyonda çalıntı oldukları tespit edilen çok sayıda elektronik eşya ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 11'i tutuklandı.