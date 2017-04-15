Denizli'de Akaryakıt Tankına Sıkışan Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Denizli'de akaryakıt tankına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı



DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir akaryakıt tankına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 560 sokak üzerinde bulunan bir fuel-oil tankında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kedinin sıkıştığını fark eden petrol ofisi görevlileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber üzerine kediyi kurtarmak için harekete geçen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sıkıştığı fuel-oil tankında bulunan yağ yüzünden her tarafı yağlanan kediyi kurtarmak kolay olmadı. Vücudu yağ olan kediyi tutmakta zorluk çeken itfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde kediyi kurtararak kutuya koydu. Kedinin kurtarılmasının ardından vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

(AA-