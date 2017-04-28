Denizli'de 9 Öğretmen 'Bylock'tan Tutuklandı

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme sistemi olan 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 öğretmenden 9'u tutuklandı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan 'ByLock'u kullandığı belirlenen öğretmenlere yönelik geçen salı günü operasyon yaptı. Operasyonda, örgütün okullarında çalıştığı belirtilen 3'ü kadın 10 öğretmen gözaltına alındı. Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si kadın 9 öğretmen tutuklandı. - Denizli