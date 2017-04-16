Denizli'de 700 kişi ambulanslarla sandığa taşındı



DENİZLİ'de, referandum için oy kullanmak isteyen ancak hastalıkları nedeniyle yürüyemeyen hastanedeki hastalar ile evlerdeki yatalak vatandaşlar, ambulanslar ve araçlarla oy kullanacakları sandıkları taşındı. İl genelinde 700 kişi, hastane ve evlerinden sandıklara taşınarak oy kullanmaları sağlandı.



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, referandum nedeniyle bugün yoğun mesai harcadı. Hastanelerde yatarak tedavi gören ve evinde tedavi gören yada yatalak olan kişilerin talepleri üzerine, oy kullanacakları sandıklara gidebilmek için ambulanslar ve binek araçlar tahsis edildi. Hastanelerdeki hastalar, doktorların izinleriyle ambulansa alınarak sağlık ekipleri işliğinde oy kullanacağı sandığa götürülüp, oy kullanmaları sağlandı. Evde Bakım Hizmeti ekipleri de evlerde tedavi gören özellikle yürüyemeyen yaşlıları evlerinden alıp, sandıklara taşıdı.



Şemikler Mahallesi'ndeki evinde evde tedavi gören 79 yaşındaki Fatma Atabay da hizmetten faydalandı. Aydem Fen Lisesi'ne götürülen, başında hemşire ve sağlık görevlilerinin bulunduğu Fatma Atabay, koltukla 2186 Nolu sandığa kadar taşındı. Oyu kullanan Atabay, daha sonra tekrar ambulansla evine götürüldü. Denizli genelinde 380 evde bakım hizmeti olmak üzere toplam 700 kişinin hastane ve evinden sandığa taşındığı öğrenildi.



Denizli'de sabah saatlerinde oylarını kullanan vatandaşlar, havanında sıcak olmasından dolayı piknik alanlarına akın etti. Vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra piknik alanlarına gidip, güzel havanın tadını çıkardı.