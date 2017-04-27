Denizli'de 60 Polis Görevden Uzaklaştırıldı

Denizli'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında Pamukkale İlçe Emniyet Müdürü A.N.'nin de bulunduğu 60 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Denizli'de Pamukkale İlçe Emniyet Müdürü 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü A.N.'nin de aralarında bulunduğu, 2'si emniyet amiri, 1'i başkomiser, 1'i komiser, 5'i komiser yardımcısı, 2'si başpolis ve 48'i de polis memuru olmak üzere toplam 60 polis, görevden uzaklaştırıldı. - DENİZLİ