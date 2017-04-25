Denizli'de, 57. Piyade Alayının anması yapıldı



DENİZLİ - Çanakkale Savaşındaki kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı Denizli il Müdürlüğü tarafından Yeni Camii önünde bir anma etkinliği düzenlendi. z

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çanakkale Savaşındaki kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitleri için Yeni Delikliçınar Cami önünde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet İbanoğlu'nun yanı sıra, izci gruplar, öğretmenler, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Akşam namazının ardından cami önünde yapılan etkinlik, önce saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra izci takımları, grup liderlerine selam vererek, emirlere hazır olduğunu bildirdi. Ardından kınalar katılımcıların ellerine kınalar yakıldı.

Cami bahçesinde kurulan çadırlarda kalacak yaklaşık 200 genç, saat 00.00'a kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi, 57. Piyade Alayının kahramanlık hikayeleri anlatıldı.

Bir konuşma yapan ve 57. Piyade Alayının zihinlerde kalması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet İbanoğlu, "Denizli'nin en güzel camisinde 57. Piyade alayı için buradayız. Bugün tamamı şehit olmuş 57. Alayın anılması sebebiyle buradayız. 81 ilde eş zamanlı olarak, Gençlik ve Spor bakanlığımızın genel müdürlüğü vasıtasıyla yapmış olduğu bir organizasyondur. Biz biraz daha konseptini farklılaştırdık, akşam namazı itibariyle, yatsı namazı, gece yarısına kadar devam eden etkinlikler olacak. bu akşam sadece izci liderleriyle yaptık, ama yarın yaklaşık 5 bin kişi bekliyoruz. İzci liderlerimiz çadırlarda kalacaklar. Genç kızlarımıza da kalacak şekilde yer hazırladık. Aşağı yukarı şuanda 200 kişilik izci grubu var" dedi.

Anma etkinliği sabah namazının ardından düzenlenecek yürüyüşle devam edecek.