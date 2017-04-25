Denizli'de "57'inci Alay'a Vefa Yürüyüşü"



DENİZLİ - Denizli'de, Çanakkale Savaşında tamamı şehit düşen '57. Alaya Vefa Yürüyüşü' yoğun katılımla düzenlendi.

Denizli'de, Çanakkale Savaşında tamamı şehit düşen '57'nci Alay'a Vefa' için Gençlik Merkezi tarafından yürüyüş düzenlendi. Dün gece başlayan anma etkinlikleri, bugün sabah namazının ardından başladı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında toplanan kalabalık, Türk bayrakları ile Atatürk Anıtına kadar bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe, Denizli Vali Yardımcısı Ali Cergibozan, 11.Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet İbanoğlu, askerler, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Çocukların da yer aldığı kortej yürüyüşünde vatandaşlar ilgi göstererek, cep telefonlarıyla yürüyenleri kayıt altına aldı. Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Gazi İlkokul öğrencileri ve öğretmenleri, sınıflarından çıkarak yürüyüşe katılanları alkışladı.

Valilik önünde sona eren yürüyüş için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunduğu sırada, katılan çocuklar saygı duruşuna eşlik etti. Valilik önündeki Atatürk Anıtında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla etkinlik sona erdi.

(MT-