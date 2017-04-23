Denizli'de 23 Nisan'da Kar Sürprizi
DENİZLİ'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı günün erken saatlerinde kar sürprizi yaşandı.
DENİZLİ'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı günün erken saatlerinde kar sürprizi yaşandı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çameli İlçesi beyaza büründü.
Denizli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu, Çameli İlçesi'nde sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle otomobillerin üzeri ve evlerin çatıları beyaza büründü. Birçok kişi otomobillerinin üzerine '23 Nisan' tarihini yazarak, fotoğrafını çekti. Yağan karın kalınlığı ise 1 santimetreyi buldu.
- Denizli