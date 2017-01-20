Denizli'de 184 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

Denizli'de, 2016-2017 eğitim öğretim yılı 1. yarıyılının sona ermesiyle, 184 bin 97 öğrenci karnelerini aldı.



Denizli'deki okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretim gören 184 bin 97 öğrenci karne alarak ilk yarıyıl eğitimini tamamladı. Denizli genelinde, bin 65 okulun 9 bin 605 dersliğinde okuyan 183 bin 255 öğrenci ile eğitim veren 14 bin 135 öğretmen, bugün yarıyıl tatiline girdi. Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesindeki Adalet İlkokulunda karne törenine katılan Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, onları yalnız bırakmayarak karne dağıttı.



Vali Altıparmak'a, karne dağıtımında İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Başgün de eşlik etti. etti.



Burada sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Altıparmak, karneleri sınıf öğretmenlerinden alarak bekleyen öğrencilere dağıttı. Renkli anların yaşandığı karne dağıtım töreninde Vali altıparmak, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı. Öğrencilerin ve velilerin fotoğraf çektirme isteğini de kırmayan Vali Dr. Ahmet Altıparmak, ayrıca 'Demokrasi' temalı Değerler Eğitiminde dereceye giren öğrencilere de kitap hediye etti. Vali Dr. Ahmet Altıparmak, öğrencilerden yarıyıl tatilini bol bol kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmelerini istedi. Okulda öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Dr. Ahmet Altıparmak, tüm öğretmenlerle görüşerek sohbet etti. - DENİZLİ