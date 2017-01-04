Denizli'de 15 göçmen yakalandı



DENİZLİ'de, polisin bir eve düzenlediği operasyonda yasadışı yollardan Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu 15 göçmen yakalandı.



Bugün saat 20.00 sıralarında Halk Caddesi'nde bulunan bir apartmanda göçmenlerin kaldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Apartmanın 5'inci katına düzenlenen baskında Afganistan uyruklu 15 kişi gözaltına alındı. Göçmenlerin bir yıl önce göçmen tacirlerine biner dolar vererek İran'dan Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki Esendere Sınır kapısı yakınlarından ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlendi. Göçmenler işlemlerin yapılmasının ardından ifadeleri alınmak üzere Yabancılar Büro Amirliği'ne götürüldü.