Denizli'de 12 Eski Polis Fetö'den Tutuklandı

Denizli'de FETÖ/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları tespit edilen 13 eski emniyet mensubundan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Denizli merkezli, Manisa, İstanbul, İzmir, Isparta, Mersin, Uşak ve Eskişehir'de düzenlenen operasyon kapsamında 'Bylock'u kullandıkları tespit edilen 31 şüpheli gözaltına alınmış, dün mahkemeye sevk edilen 15 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Gözaltında bulunan 13 eski emniyet mensubu, Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlıların ifadesinin alınmasından sonra 13 şüpheliden 12'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheliden yakalanan 28 kişiden 26'sı tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ