Denizli CHP'li Özel: 'Ak Parti'de Referandum Için Tereddütlü Olan Çok Kişi Var'

CHP'li Özel: "AK Parti'de referandum için tereddütlü olan çok kişi var"



DENİZLİ'nin Bozkurt İlçesi'nde, partisinin ilçe binasının açılışına katılan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, referandum sürecinde AK Partili seçmenlerde de tereddütlerin bulunduğunu belirterek, "Çok doğru yapıyorlar. Hayır'ın bu ülkenin temelinde olduğunu biliyorlar" dedi. Evet oylarının yükselişte olduğunun ise gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özel, "Evet oylarının yükselişte olduğu, Vallahi de yalan billahi de yalan" diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Denizli'nin Bozkurt ilçesine gelerek, partisinin ilçe binasının açılışına katıldı. Açılışa Özel'in yanı sıra CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Melike Basmacı, CHP İl Başkanı Teoman Sancar ve Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik de katıldı. Açılış öncesinde Bozkurt Belediyesi'nde vatandaşlarla buluşan Özel, bir parti meselesini değil memleket meselesini konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ne aldanan oldum, ne aldatan" sözlerini eleştiren CHP'li Özel, "15 Temmuz gecesinden sonra Tayyip Erdoğan yine meydanlardaydı. İlk 4-5 gün yoktu. Ama sonra meydanlardaydı. ve şunu söyledi. 'Önce şahsım sonra milletim kandırıldık' dedi. 'Rabbim ve milletim beni affetsin' dedi. Şimdi kibirlenmek, övünmek için değil. Sayın Erdoğan kusura bakma ama biz hayır diyenler o zaman senin için darbeciydik. Şimdi adımıza başka bir şey diyorsun ama kusura bakma biz bugüne kadar hiç aldanmadık, bu milleti de hiç aldatmadık" dedi. MHP içerisinde çok bilinçli bir kitlenin bulunduğunu ifade eden Özel, "MHP'nin çok değerli üyeleri çok değerli seçmenleri var. Onlar bir şeyin farkında. Bu AK Parti, partide güçleneni kapının önüne koyar, dışarıda güçleneni içeri alır, yok eder. Bir termal otelde partiyi kurdukları 33 kişi yok şimdi partide. Ama kim var. HAS Parti vardı, oyu yüzde 1-2 oyu yükseldi. Ne yaptılar, Numan Kurtulmuş'a buyurun. Numan beye bir masa. Evraklar için bir kasa. Duvara bir tane Mustafa Kemal Paşa, altına bir tane de araba. Numan bey bakan HAS partiye bay bay" diye konuştu. "BAKLAVA TEPSİSİNİ ÖNÜNDEN ÇEKME ZAMANIDIR" AK Parti içerisinde referandum için tereddütü olan birçok kişinin bulunduğunu söyleyen Özel, "Çok doğru yapıyorlar. Hayır'ın bu ülkenin temelinde olduğunu biliyorlar. AK Partililerin Cumhurbaşkanına teklif edilenin kendisinin de, partisinin de, ülkemizin de, sonunu getirebilecek bu rejim değişikliğine karşı baklava tepsisini önünden çekme zamanıdır. Bir siyasi obezite var. Bir siyasi obur. Etrafında 'yanlış yapıyorsun' diyen olmadığı için devamlı yanlış yapıyorlar. 'Padişahım çok yaşa' diyorlar. Doğru değil. Bugün AK Partililer bu yetkilerin gelecek seçimlerde oyda verecek olsalar kendi partilerine, kimseye tek başına verilmemesi gerektiğini biliyorlar" dedi. Referanduma sayılı günler kala hayır oylarının azalmaya başladığı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Özel, "Kimse şuna aldanmasın, televizyonlardaki evet oylarının yükselişte olduğu doğru değil. Evet oyları yükselişte diye bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Vallahide yalan billahi de yalan. Bazı anketlere göre 2 puan bazısına göre 4 puan farkla hayır önde. Rakamsal üstünlük de bizde, moral üstünlüğü de bizde. Her geçen gün biraz daha güçleniyoruz. Kararsızlar kararını verirse, hayır yönünde veriyorlar bu kesin. Yüzde 12, 13 oranında bir kararsız kesim var. Bunlar OHAL olduğu için yakınları devlet memuru olabilir. Endişeleri olabilir kararlarını vermişlerdir. Ses etmiyorlardır. Onlara bir sözümüz yok" diye konuştu.