Denizli Büyükşehirin 2016 Yılı Raporu Kabul Edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin "2016 yılı Faaliyet Raporu" kabul edildi.



Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı son oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında gerçekleştirildi.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun görüşüldüğü toplantıda konuşan Osman Zolan, 2016'nın yatırım yılı olduğunu belirtti.



Her zaman yanlarında olup kendilerine moral motivasyon veren Denizlili hemşehrilerine teşekkür eden Zolan, şunları söyledi:



"Denizli'ye ne kadar hizmet etsek azdır. 2016 yılı, hayal bile edilemeyen birçok yatırımın gerçekleştirildiği bir yıl oldu. Bütçemiz gelir anlamında yüzde 93,4 oldu, bu çok büyük bir başarıdır. Gider noktasında ise yüzde 95,4. Bu da imrenerek bakılacak, gerçekleşme anlamında çok çok başarılı bir orandır. Birçok emsalimiz büyükşehirlere baktığımızda bu oranın yüzde 50-60-70 olduğunu görüyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi hesabını kitabını yapmış, hedeflerini koymuş, gelir-giderini tutturmuş ve yatırımlarını gerçekleştirmiştir. 2016 arzu ettiğimiz yatırımların ve beklentilerimizin gerçekleştiği bir yıl olmuştur."