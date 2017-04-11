Denizli Büyükşehir Ulaşım A.Ş.'den Deprem ve Yangın Tatbikatı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., yangın ve deprem konusunda gerçeği aratmayan tatbikat gerçekleştirdi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Otobüs Bakım ve Depolama Sahasında düzenlenen tatbikat kapsamında, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi tarafından personele yangın ve deprem eğitimi verildi. Eğitimde; depremden korunma, deprem anında yapılması gerekenler, deprem öncesi hazırlıkları, yanma, yangın, yanıcı maddeler, yangın çıkış nedenleri, yangın söndürme maddeleri ve usulleri ile yangın ve deprem esnasında yapılacaklar, yangında insan ve eşya kurtarma, ilk yardım ve acil tahliye konularında bilgi verildi.



Gerçeği aratmadı



Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de görevli tüm çalışanların bulunduğu geniş katılımlı tatbikat siren seslerinin duyulmasıyla birlikte başladı. Bina kısa sürede boşaltılırken, yaralı kurtarma tatbikatı da gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahalenin nasıl gerçekleştirileceği konusunda da uygulamalı eğitim verildi. - DENİZLİ