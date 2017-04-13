Denizli Büyükşehir'den Tavas - Baharlar'a Alt Yapı Atağı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Baharlar Mahallesine 20 kilometrelik içme suyu hattı döşeneceğini bildirdi



Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Tavas ilçesi Baharlar Mahallesinde alt yapı çalışmaları kapsamında, 20 kilometre içme suyu hattı ve 18 kilometre kanalizasyon hattı döşeyecek. Mahallede içme suyu sorunun olduğunu fark eden ekipler, bölgenin modern ve günümüzün şartlarını karşılayacak içme suyu ve alt yapı için çalışma başlattı.



Projenin Baharlar'a güzellikler getirmesini temenni eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kent merkezinde ne varsa ilçelerde de o olacak, sloganıyla yola çıktık. Kentin tamamında hizmet verdik. Alt yapı çalışmalarına hiçbir ayrım gözetilmeden devam ettik. Hayata geçireceğimiz çalışmayla insanımız hak ettiği modern alt yapı hizmetine kavuşacak" dedi. - DENİZLİ